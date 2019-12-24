На Херсонщине 47-летний мужчина развращал 9-летнюю школьницу

47-летний мужчина, используя запугивание, склонял девочку к созданию порнографической продукции.

В Херсонской области задержан 47-летний мужчина, который подозревается в развращении 9-летней девочки.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, к правоохранителям обратились родственники ребенка и сообщили, что на ее телефон через один из распространенных мессенджеров поступают сообщения с видео и фотофайлами порнографического содержания.

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По данному факту полицейские начали уголовное производство по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования киберполиция установила человека, который посылал девочке такие сообщения. Им оказался 47-летний житель Каховского района.

«Подозреваемый, запугивая девочку, склонял ее к созданию изображений с признаками детской порнографии. Такие его действия также были квалифицированы по ч. 4 ст. 301 УК», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину в Херсоне на междугородном автовокзале.

Вчера, 23 декабря, в Каховском суде состоялось заседание по избранию меры пресечения задержанному. Решением суда он был взят под стражу. Ему может грозить 10 лет заключения.