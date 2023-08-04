Рецидивист до насилия над ребенком умудрился в течение месяца обокрасть шесть домов. В суде он заявил, что изучает психологию, а девочка говорит неправду.

В Одесской области к 15 годам лишения свободы приговорен мужчина, который изнасиловал 8-летнего ребенка и обокрал шесть домов. Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, преступление в отношении малолетней девочки было совершено в конце мая 2021 года в одном из сел Одесского района.

"Злоумышленник увидел 8-летнюю девочку, когда она возвращалась домой от стоматолога на велосипеде. Мужчина начал ее преследовать, догнал и, схватив за руку, затащил в полуразрушенный дом. Там, несмотря на слезы, мольбы и сопротивление ребенка, совершил действия сексуального характера", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что потерпевшая плакала и просила ее отпустить, но мужчина применил физическую силу и угрозы. Затем, после совершения преступления, злоумышленник приказал девочке никому не рассказывать о случившемся.

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По данным прокуратуры, установлено, что незадолго до этого преступления, насильник обокрал шесть домов своих односельчан.

"Сейчас в суде доказаны факты изнасилования девочки и краж (ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 185 УК Украины). Мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы", - отмечают в пресс-службе.

Что известно о злоумышленнике и его преступлениях

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, фигурант – местный житель, 1990 года рождения. Ранее был несколько раз осужден за кражи, в том числе получал условный срок.

"Судя по всему, соответствующих выводов он для себя не сделал, и уже в 2021 году изнасиловал ребенка "орогенитальным способом, имитируя половой акт". Предположительно, он надеялся, что останется безнаказанным... После насилия он отпустил девочку, и, угрожая, приказал никому не рассказывать. Хорошо, что ребенок быстро пришел домой и сразу все рассказал родственникам, которые оперативно обратились в полицию", - рассказал правоохранитель.

По его данным, шесть домов злоумышленник умудрился обокрасть в течение того же мая 2021 года - до того, как совершил насилие. Из чужих домов он выносил бензопилы, электрические обогреватели, срезал медный кабель и тому подобное. Сейчас 15 лет рецидивист получил по совокупности статей - изнасилования и кражи.

Как стало известно УНИАН, свою вину рецидивист в суде не признал и отрицал показания всех свидетелей, в том числе тот факт, что девочка его узнала. Более того, он заявил, что изучает психологию, хорошо на ней разбирается и "понимает, что ребенок лжет". Мол, не помнит, совершал ли преступление, потому что употреблял алкоголь из-за депрессии. Откуда на его вещах биологические следы от потерпевшей, он не знает, потому что "все эти вещи нашел". Также он не признал совершение почти всех краж и отказывается от всех признаний, которые сделал ранее – в ходе досудебного расследования, хотя сам рассказывал, как и где украл.

Насилие против детей - последние случаи

Напомним, в Одессе к 8 годам тюрьмы приговорили мужчину, который годами заставлял детей сниматься в порно. В частности, мужчина сначала вводил несовершеннолетних девушек в заблуждение в соцсетях, где зарегистрировался, использовав фото собственного сына. Втершись в доверие к девушкам и имитируя "искреннюю любовь", он предлагал обменяться фото и видео порнографического характера, а затем шантажировал разглашением.

А ранее в Киевской области была осуждена женщина, которая за деньги передавала свою 13-летнюю дочь и 11-летнего сына для съемок видеороликов порнографического характера.

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