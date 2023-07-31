У злоумышленника нашли доказательства общения со спецслужбой РФ, отметили в СБУ.

Задержан информатор РФ в прифронтовых районах Запорожской области, который собирал сведения о дислокации и перемещении Сил обороны на территории региона, корректировал огонь врага.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Отмечается, что работал он преподавателем информатики местного высшего профессионального училища. Враг дистанционно привлек его к сотрудничеству в середине июля 2023 года.

"Для сбора разведданных фигурант обустроил "наблюдательный пункт" на собственной даче, которая расположена в одном из садовых обществ вблизи южного фронта. Используя бинокль и другую оптику, он пытался выявить передовые позиции подразделений ВСУ", - сказано в сообщении.

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Также мужчина на велосипеде объезжал соседние дачные кооперативы и прилегающую местность, где фиксировал маршруты движения украинской военной техники.

Как сообщает СБУ, злоумышленник передавал врагу информацию с координатами через популярный мессенджер. Разведывательная информация нужна была оккупантам для подготовки огневых ударов по подразделениям ВСУ, в том числе с использованием вражеских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Сотрудники СБУ задержали российского информатора при попытке передачи разведданных агрессору.

При обыске по месту жительства задержанного обнаружен, в частности, мобильный телефон и ноутбук с доказательствами его общения со спецслужбой РФ; четыре сигнально-шумовых пистолета, переделанные под боевые; три рации; оптические приборы наблюдения за удаленными объектами.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного положения).

Мужчина задержан, он под стражей. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий злоумышленника. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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Как сообщал УНИАН 28 июля, СБУ задержала в Харьковской области вражеского информатора в прифронтовых районах. Он собирал разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в Купянском районе. Больше всего врага интересовали направления полетов армейской авиации ВСУ, в частности, ударных вертолетов. Также он передавал агрессору маршруты перемещения украинских бронетанковых подразделений вблизи линии фронта.

По данным следствия, российским информатором оказался местный житель, который был "на связи" с боевиком одной из оккупационных группировок РФ на восточном фронте.

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