Один из злоумышленников пытался сбежать за границу, отметили в СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила еще двух коллаборантов, которые после сотрудничества с российскими захватчиками на временно оккупированной территории Луганской области приехали в Киев и пытались избежать наказания.

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленниками оказались владельцы завода по производству алкогольной продукции во временно захваченном Северодонецке. Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения РФ фигуранты отказались перевозить производственные мощности предприятия на подконтрольную Украине территорию.

В спецслужбе проинформировали, что они "перерегистрировали" собственную компанию согласно требованиям "российского законодательства" и открыли счета в местных "филиалах" банков РФ.

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"Позже они оставили в Северодонецке "доверенное лицо", которое контролировало работу завода, а сами переехали в Киев, откуда координировали ведение бизнеса. Готовую продукцию завода дельцы реализовывали через собственный ресторан и разветвленную сеть точек продаж на оккупированной части востока Украины. При этом полученную "прибыль" регулярно переводили в бюджет страны-агрессора как "налоги" и "сборы", - говорится в сообщении.

Кроме того, как заявили в СБУ, они постоянно платили "дань" представителям местной оккупационной администрации РФ за возможность "беспрепятственного" ведения бизнеса.

"На основании собранных доказательств сотрудники СБУ задержали в Киеве одного из организаторов преступной деятельности. Во время обысков в его доме обнаружено более 2 млн в гривневом эквиваленте и документы с доказательствами сделки. Другой организатор "схемы" задержан в Хмельницком на попытке побега за границу. Насчет третьего фигуранта, который скрывается на временно оккупированной части Луганской области, - продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности. Сейчас злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная в составе организованной преступной группы)", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, СБУ задержала агентку Главного управления Генерального штаба ВС РФ, ее основной задачей было установление точных координат админзданий местных органов исполнительной власти и временных интервалов максимального присутствия там должностных лиц.

Также предательница пыталась выявить возможные позиции дальнобойной артиллерии ВСУ, в том числе реактивных артсистем HIMARS, которые привлечены к боевым операциям украинских войск на южном направлении.

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