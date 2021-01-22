Ребенка госпитализировали в столичную больницу «Охматдет».

В Тернополе вчера 11-летний мальчик получил многочисленные ранения во время катания на санках возле местной школы.

Читайте такжеВ Измаиле женщина ударила ножом мужчину, который играл с ребенком в снежкиКак сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, сразу после инцидента малолетнего госпитализировали в областную детскую больницу с многочисленными ожогами.

Сначала правоохранители рассматривали версию, что в ребенка бросили петарду, которая прожгла куртку и вызвала ожоги.

Однако, медики диагностировали у пациента множественные ранения по всему телу, вероятно вызванные огнестрельным оружием.

«Во время операции из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробинки, которые травмировали и внутренние органы. Поскольку пострадавший нуждался в серьезном хирургическом вмешательстве, его доставили в столичную больницу "Охматдет", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 296 УК (хулиганство).

Полицейские расследуют все обстоятельства преступления, обследуют прилегающую территорию, устанавливают возможные траектории движения пули, которая травмировала малолетнего, и проверяют имеющееся оружие у жителей близлежащих домов.

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Автор: Андрей Вацик