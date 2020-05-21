В Тернополе дворник напал с ножом на заведующую детсада (фото, видео)

Мужчину разозлила просьба скосить траву, рассказала потерпевшая.

Во Тернополе дворник напал с ножом на заведующую детского сада, его задержали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"19 мая в обед на линию 102 поступило сообщение о том, что в одном из дошкольных заведений Тернополя совершается покушение на убийство женщины. Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что ножевые ранения заведующей учреждением нанес ее подчиненный - 62-летний житель Тернополя", - рассказала следователь следственного управления ГУНП в Тернопольской области Андриана Слободян.

Потерпевшая отметила, что мужчина работает дворником недавно, к своим обязанностям относился добросовестно. По словам женщины, в тот день она попросила подчиненного скосить траву, однако просьба почему-то разозлила мужчину.

"Сначала он отказывался выполнять работу, мотивируя тем, что и так много работает, поэтому заявил, что будет увольняться. Руководитель не стала перечить, однако это еще больше разозлило тернопольчанина. Наносить удары ножом 62-летний женщине злоумышленник стал на глазах у двух сотрудниц, которые на то время находились в кабинете. Очевидцы убежали, а нападающий успел несколько раз ударить ножом потерпевшую. С ранениями лица женщину сразу госпитализировали", - говорится в сообщении.

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Злоумышленника задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Подозреваемому назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследования по части второй статьи 15 части 1 статьи 115 УК украины – законченное покушение на убийство", - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее в Тернополе несовершеннолетняя девушка зарезала иностранца.