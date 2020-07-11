В Тернопольской области двое подростков утонули в пруду

Одного из ребят спасатели достали из воды уже мертвым, другой подросток умер в реанимации.

На Тернопольщине двое подростков погибли во время купания в пруду.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Тернопольской области.

"По предварительным данным, ребята отдыхали на пруду в компании еще трех несовершеннолетних. В какой-то момент двое подростков ушли купаться и не смогли самостоятельно выбраться из воды", - сообщили в полиции.

Погибшими оказались 16-летний житель Бережан и 15-летний житель села Ольховец.

Одного из ребят спасатели извлекли из воды уже мертвым, другой подросток умер в реанимации больницы.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированно частью 1 статьи 115 УК украины с пометкой «несчастный случай».

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