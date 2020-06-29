С начала лета на водоемах утонули более 30 детей

В ГСЧС призвали родителей более ответственно следить за детьми и не разрешать им купаться самостоятельно.

С начала лета на водоемах Украины зафиксировали гибель более трех десятков детей.

«Жара и длительные летние каникулы в сочетании с недостаточным родительским присмотром способствуют трагическим инцидентам», - сообщила пресс-служба ГСЧС.

Так, с 1 по 28 июня уже тонули более 30 детей. Ряд трагических случаев на воде произошло за последние дни. В частности, 25 июня в с. Ковалиха Смоленского района Черкасской области утонула девочка 2011 рождения, по неосторожности упав в яму на территории частного дома.

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В этот же день на пруду возле с. Первомайское Розовского района в Запорожской области утонуло две девочки 2009 и 2008 года рождения, которые без разрешения родителей поехали на водоем.

В селе Двухлетие Теребовлянского района Тернопольской области на пруду в результате неосторожного купания утонули двое ребят 2005 и 2003 годов рождения.

Еще один подросток 2004 года утонул 26 июня на ставку в пгт Славгород Синельниковского района Днепропетровской области.

В ГСЧС призвали родителей более ответственно следить за детьми и не разрешать им купаться самостоятельно.

Как сообщал ранее УНИАН, на пляжах Одессы не рекомендуют купаться по причине несоответствия морской воды нормативам по микробиологическим показателям.

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