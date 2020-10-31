Правоохранители поймали причастного к нападению 24 октября на семью кандидата в депутаты горсовета в Сумской области.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Сумской области, 39-летнего злоумышленника задержали сегодня в Харькове, где он скрывался по частному адресу.
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В полиции напомнили, что на прошлой неделе в г. Кролевец Сумской области двое злоумышленников совершили разбойное нападение на 47-летнего предпринимателя и его жену. Местные правоохранители оперативно задержали одного из нападавших, второй скрылся.
"Последнего задержали сегодня в Харькове. Для этого понадобились совместные усилия работников Департамента уголовного розыска, департамента внутренней безопасности, следственного управления, управления уголовного розыска и управления стратегических расследований ГУ НП в Сумской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД", – говорится в сообщении.
Мужчине уже объявили подозрение по статье о совершении разбойного нападения с причинением тяжких телесных повреждений.
"Оба нападающих в своем прошлом имели отношение к правоохранительным органам, хорошо знали специфику расследования таких дел, а потому заранее готовились и приложили усилия, чтобы остаться не разоблаченными", – отмечается в сообщении.
Правоохранители собрали и сейчас имеют все необходимые доказательства причастности обоих задержанных к разбойному нападению.
Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании второму задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога.
В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Сумской области уточнили, что второго нападавшего задержали в Харькове 30 октября.
"Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура согласовала уведомление о подозрении задержанному по ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отмечает пресс-служба ведомства.
Что случилось
- В г. Кролевец Сумской области 24 октября полиция задержала мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на одного из кандидатов в депутаты Кролевецкого горсовета.
- Как установила полиция, двое неизвестных, переодетые в полицейские мундиры, ворвались в жилище 48-летнего местного жителя и причинили ему огнестрельное ранение и телесные повреждения его жене. Угрожая хозяину и его жене предметами, похожими на нож и пистолет, требовали деньги и ценности. Супруги оказали сопротивление и подняли шум, который услышали соседи. Именно они и сообщили правоохранителям о нападении.
- Сейчас оба потерпевших находятся в больнице, один из нападавших задержан на месте происшествия. Его сообщник вырвался, сел в авто и убежал.
- Открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение) УК Украины.
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