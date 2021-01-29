Инцидент с ограблением ребенка зафиксировала камера наблюдения.

В Ровно женщина ограбила 8-летнего мальчика. Злоумышленница подошла к ребенку сзади, закрыла ему рукой рот и силой потащила за дом.

Читайте такжеВ Запорожье в автобусе ограбили и избили пенсионера, пассажиры остались безучастны (видео)Инцидент зафиксировала камера наблюдения, говорится в ТСН.

Мальчик пытался сопротивляться, но взрослая была сильнее. За домом она отобрала у ребенка 70 грн, которые были в кармане куртки и убежала.

Телесных травм ребенок не получил, сообщают в полиции. Следователи открыли уголовное дело по факту грабежа.

В настоящее время напавшую на ребенка женщину разыскивают. Ей грозит от четырех до шести лет тюрьмы.

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Автор: УНИАН