Власти города обязали водителя извиниться перед мамой павшего военного и поехать на его могилу.

В Ривне уволили с работы водителя маршрутки, который оскорбил мать погибшего военного Людмилу Марчук при попытке воспользоваться льготным проездом.

По словам женщины, инцидент произошел 2 июня. Она предъявила удостоверение члена семьи погибшего, которое дает право на бесплатную поездку.

"Водитель маршрутки меня оскорбил. Меня как мать погибшего бойца. Если бы он просто сказал: "Я вам сочувствую, но извините, у меня все льготные места заняты", этого бы поста не было. Если бы не услышала в спину: "Развелось вас здесь..." Это нас, убитых горем вдов и безутешных матерей, развелось? Разводятся колорадские жуки, неуважаемый", - написала она в Facebook, опубликовав фото маршрутки.

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Марчук рассказала, что никто из пассажиров не отреагировал на оскорбительные слова водителя.

"И меня это задело. Очень задело. Как ведром помоев кто облил. Защемило сердце, а мозг прошила непатриотическая мысль: "За что ты отдал свою жизнь, сын? За этого хама?" Представила своего Богдана в этот момент возле себя. Он бы не сидел невозмутимо, если бы какое-нибудь водило этак учинило. Он бы вытащил его за грудь и влепил по роже. У ребят на войне разборки быстрые и резкие", - поделилась женщина, добавив, что проезд она оплатила.

Реагируя на инцидент, мэр Ривне Александр Третьяк заявил, что водитель уже уволен с работы.

"Вопиющий инцидент произошел на днях в нашей громаде. Водитель маршрутки пренебрежительно повел себя с мамой нашего павшего Героя. Такая ситуация не просто возмутила, водитель обязательно должен понести за это наказание. Он уже уволен с работы, он не имеет права больше работать в сфере перевозок. Кроме того, водитель должен попросить прощения у мамы погибшего, а также пойти на кладбище и извиниться и перед сыном", - сказал городской голова.

Он подчеркнул, что перевозчика обязали передать гуманитарную помощь на фронт и отвезти ее туда лично.

Скандал с военным, которого не впустили в развлекательное заведение в Запорожье

На днях в Запорожье украинского военного не впустили в пляжно-развлекательный комплекс Pool&Beach выпить кофе, поскольку он был в форме ВСУ. В администрации заведения объяснили ему, что форма может напугать родителей, которые привели туда на отдых детей.

Впоследствии администрация заведения извинилась за этот инцидент, а также перед военным и объявила, что в течение месяца бесплатно будет обслуживать и угощать детей военнослужащих.

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