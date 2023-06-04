Главная задача пулеметчика - подавление врага, чтобы пехота смогла продвинуться вперед.

Украинские военные продолжают оборонять город-крепость Бахмут в Донецкой области несмотря на все заявления российских оккупантов о его захвате. Наши бесстрашные воины вступают в ближний бой с захватчиками, чтобы освободить украинскую землю.

Благотворительный фонд "Волшебные птицы" в Facebook показал видео работы пулеметчика в ходе одного из боев в районе Бахмута. На обнародованных кадрах видно, что вся территория испещрена следами от ударов российской артиллерии.

На видео украинские защитники сначала группируются. После получения команды группа выдвигается вперед на позиции россиян одновременно ведя огонь. В свою очередь пулеметчик из защищенной позиции прикрывает пехоту плотным огнем, чтобы у врага не было шансов отбить наступление Сил обороны.

Бои за Бахмут - последние новости

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о выводе 99% своих подразделений из Бахмута. При этом он уточнил, что военные Минобороны РФ оставило наемникам "сюрприз", заминировав пути вдоль дорог зарядами "Змей Горынычей" и противотанковых мин, чтобы их лаквидировать.

Военнослужащий и снайпер ВСУ Роман Трофимец подтвердил, что в районе Бахмута российские оккупанты заменили подразделения ЧВК "Вагнер" на регулярные российские войска.

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