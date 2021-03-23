Сейчас опасную остановку огородили.

В Ривне пассажир ждал автобус, когда с крыши остановки на него упал кусок бетона.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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На момент приезда медиков пострадавший был в сознании. Ему обработали рану и повезли в городскую больницу. Там диагностировали ушиб головы.

Сейчас опасную остановку огородили. Пассажиры волнуются, что там может травмироваться еще кто-то.

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Автор: Яна Ставская