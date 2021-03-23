Новости Украины: в Ровно на голову мужчине на остановке упал кусок бетона
В Ривне пассажир ждал автобус, когда с крыши остановки на него упал кусок бетона.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ Киеве стоматолог пытался убить пациентку токомГлыба откололась от кровли остановки и ударила мужчину по голове. Свидетели вызвали "скорую".
На момент приезда медиков пострадавший был в сознании. Ему обработали рану и повезли в городскую больницу. Там диагностировали ушиб головы.
Сейчас опасную остановку огородили. Пассажиры волнуются, что там может травмироваться еще кто-то.
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