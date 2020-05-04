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Украинец спас 20-летнего парня в Польше

11:37, 04 мая 2020
Происшествия
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Второго утопающего спасти не удалось / carpanglers.com.ua

Об этом сообщает Польське радіо.

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В субботу в 23:00 полиция и пожарная служба получили сообщение о том, что в озере в Остшешуве тонут люди.

"Сначала к нам приходили взаимоисключающие данные по количеству людей. Впоследствии удалось выяснить, что в озеро упало двое мужчин, но одного спас украинец, который рыбачил неподалеку. Второй человек исчез из поля зрения", - рассказал представитель полиции в Остшешуве сержант Адам Ющак.

Спасатели, которые работали на месте, нашли в озере тело 19-летнего мужчины. Известно также, что спасенный 20-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержала полиция.

Как сообщал УНИАН, в польском городе Катовице произошла авария с участием гражданина Украины.

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