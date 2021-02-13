Как выяснилось, домашнюю собаку застрелил местный житель. Он утверждает, что хаски напала на соседских кур.

В Одесской области полиция открыла уголовное производство по факту убийства хаски, совершенного накануне в селе Красноселка Лиманского района.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, о происшествии заявила представительница одной из общественных организаций.

Правоохранители установили очевидцев происшествия и выяснили, что к нему причастен местный житель, 52-летний мужчина. По его словам, он застрелил хаски из пневматической винтовки, потому что не та "недавно съела его птицу, а сегодня напала на соседских кур".

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"Увидев это, он выбежал на улицу и выстрелил в собаку. Кому она принадлежала, мужчина, по его утверждению, не знал", - заявили в главке.

Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными). Назначен ряд экспертиз. Все вещественные доказательства, включая труп животного, с места происшествия изъяты.

Убийство хаски в Одесской области: детали

Как сообщил журналистам руководитель общественной организации "Закон природы" Георгий Липский, изначально фотографию с застреленной собакой в Viber-чат села выставила местная жительница. Она же написала, чтобы хозяева забрали труп животного. Именно таким образом о гибели хаски узнала ее владелица.

По некоторым данным, подозреваемый застрелил собаку по просьбе женщины, которая выложила фото в социальных сетях.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля в селе Красноселка Одесской области застрелили собаку хаски. Изначально общественники заявили, что это сделала местная жительница, которая обнародовала фотографию мертвой окровавленной собаки в Viber-чате села. По словам ряда местных жителей, кур задушила лиса, а не собака.

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Автор: Лариса Козовая