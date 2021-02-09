Для проверки объекта, расположенного на улице Балковской, были направлены взрывотехники.

В Одессе неизвестный «заминировал» суд, в котором сегодня должны были огласить приговор обвиняемому в покушении в 2014 году на проукраинского активиста, одного из лидеров местного Майдана Андрея Юсова.

Читайте такжеВ Одессе прошел митинг против военной агрессии РоссииКак сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, примерно в 09:40 поступило анонимное сообщение о том, что Приморский районный суд города заминирован.

Для проверки объекта, расположенного на улице Балковской, были направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа территориального подразделения, кинологи и сотрудники ГСЧС. Начались мероприятия по эвакуации персонала и посетителей.

По словам начальника Южного межрегионального отдела Украинского национального института памяти Сергея Гуцалюка, 9 февраля на 10:10 в суде Приморского района Одессы было назначено оглашение приговора Владимиру Цаплину, 1956 года рождения.

Мужчина обвиняется в том, что в 2015 году собирался застрелить проукраинского активиста Андрея Юсова. Однако при покушении перепутал активиста с его соседом Евгением Кипоренко и тяжело ранил этого мужчину (курсанта морского вуза) из огнестрельного оружия. По данным Гуцалюка, пострадавший остался инвалидом.

Также Цаплину вменяют нападение на сотрудника правоохранительных органов (другого соседа Юсова), который смог задержать подозреваемого.

Пресс-служба Приморского райсуда примерно в 11:15 сообщила, что информация о минировании не подтвердилась. Сейчас работа суда возобновлена.

Нападение на активиста Юсова в Одессе

19 сентября 2014 года злоумышленник нанес три огнестрельных ранения молодому мужчине, которого перепутал с его соседом - одним из лидеров местного Майдана, руководителем Одесской областной организации партии «УДАР» (в то время) Андреем Юсовым.

23 июня 2015 года обвиняемому Владимиру Цаплину был вынесен приговор – 15 лет лишения свободы. Также суд обязал его выплатить более 1,5 млн грн за нанесение морального и физического ущерба потерпевшему – соседу Юсова.

Но обвиняемый обжаловал приговор.

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Автор: Лариса Козовая