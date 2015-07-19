В Одесской области избили одного из лидеров местного Евромайдана

Об этом в Facebook написала жена активиста Иванна Юсова.

По ее данным, в ночь на 19 июля на них напала группа молодых людей, когда они гуляли по набережной в поселке Затока. Злоумышленники, которые узнали Юсова, подошли с возгласом: «Слава Украине!».

«Когда мы ответили, спросили у Андрея, действительно ли он Юсов, набросились на него, пытаясь сбить с ног, били по голове и туловищу, угрожали убить ... Их было не меньше шести», - написала Юсова.

Она утверждает, что супругам удалось отбиться «при помощи неравнодушных прохожих, а не милиции».

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Инцидент произошел, как отмечает Юсова, после того, как супруги пообщались с группой одесских «евромайдановцев», которые подошли к ним поздороваться, «то есть нас идентифицировали и пошли за нами, когда мы остались одни».

Юсова написала, что ночью они подали соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Шок - по-другому описать свое состояние не могу...Сегодня ночью на нас с мужем напала группа молодых людей, когда мы гуляли щойн... Posted by Ivanna Yusova on 19 Июль 2015 г.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2014 года злоумышленник нанес три огнестрельных ранения местному жителю, которого перепутал с его соседом, - Юсовым.