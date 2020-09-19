Мать ребенка - местную жительницу направили на медицинское освидетельствование. Его результаты выявили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В Одессе мать на улице жестоко избивала 2-летнего мальчика, в результате чего ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами.

Читайте такжеВ пригороде Одессы погиб выпавший с 10 этажа 4-летний мальчикКак сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, информация о том, что женщина избивает ребенка на улице, вчера вечером поступила в полицию от случайных прохожих.

Как отмечается, ЧП произошло на проспекте Академика Глушко.

На место происшествия выехали полицейские вместе с представителями службы по делам детей.

По данным полиции, избитого ребенка 2018 года рождения «скорая помощь» в сопровождении сотрудницы службы по делам детей доставила в больницу. По предварительным данным, у мальчика закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Мать ребенка - местную жительницу, 1981 года рождения, направили на медицинское освидетельствование. По его результатам, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту открыто производство по ст. 166 Уголовного кодекса ("злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком"). Статьей предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются и допрашиваются свидетели происшествия.

Кроме того, полицейские поставят мать ребенка на профилактический учет, работники службы по делам детей инициируют иск в суд о лишении ее родительских прав.

Как сообщила в Facebook начальник службы по делам детей Одесского городского совета Юлия Никандрова, ребенок госпитализирован, он - в сознании, но пребывает в состоянии стресса.

Чиновница утверждает, что ребенка обеспечивают всеми необходимыми медикаментами.

«Неадекватная мать на глазах у десятков людей жестоко избивала собственного сына. По словам очевидцев, женщина находилась в неадекватном состоянии... Наш сотрудник, руководитель одного из теротделов службы по делам детей города, Ирина Прокопенко на круглосуточной связи с медиками», - подчеркнула Никандрова, добавив, что жестокость женщины вышла за все грани человечности.

Начальник службы также высказала благодарность людям, которые вмешались в ситуацию и вызвали полицию.

Новости по теме:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН