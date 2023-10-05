Полиция ищет других пострадавших. Вымогатели могут выйти на свободу, оплатив залог.

В Одессе задержали двух участников межэтнической преступной группировки, которые требовали от измаильского фермера 1 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, разоблачена преступная группа, которая специализировалась на вымогательстве несуществующих долгов. Например, злоумышленники "выбивали" у фермера из Измаильского района почти 1 млн грн. В частности, угрожали мужчине, что совершат физическое насилие над его родственниками и уничтожат сельскохозяйственную технику.

"Во время личной встречи злоумышленники начали "выбивать" из "должника" средства и установили разработанный ими график выплат. Довести до конца этот план вымогатели не смогли из-за того, что были разоблачены правоохранителями", - рассказали в пресс-службе.

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Отмечается, что в состав преступной группы входили трое мужчин, двое из которых - граждане Азербайджана.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса ("вымогательство") и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Место нахождения еще одного злоумышленника сейчас устанавливается.

Также проверяется причастность участников преступной группы к совершению других аналогичных преступлений на территории Одесской области.

Как уточнили в пресс-службе областного управления СБУ, лидера и активного участника межэтнической ОПГ задержали в Одессе.

"Эта организованная преступная группировка держала в страхе предпринимателей и терроризировала жителей района. По предварительным данным, фигуранты под искусственными предлогами систематически "выбивали" деньги из представителей коммерческих структур, в том числе малого бизнеса. В случае неуплаты "дани" злоумышленники применяли к потерпевшим психологическое давление и угрожали насилием и физической расправой", - рассказали в управлении.

По данным следствия, также бандиты совершали разбойные нападения и другие тяжкие преступления.

По данным регионального главка Национальной полиции, правоохранители задержали двух фигурантов в возрасте 51 и 49 лет. Уточняется, что суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога размером 2 млн грн. Сейчас разыскивают их 29-летнего сообщника.

Полицейские обнародовали фото подозреваемых и просят людей, которые стали их жертвами, обратиться в правоохранительные органы.

Другие инциденты в Одесской области

В Одессе вновь оказался за решеткой гражданин Азербайджана Бабек Дамир-оглы Гасанов, который в 2022 году был осужден за убийство на территории больницы украинского спортсмена Сергея Лащенко. Фигурант успел выйти на свободу, но получил новое подозрение - по факту вымогательства, лишения свободы и распространения преступного влияния на территории следственного изолятора (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса).

По данным следствия, мужчина, уже будучи обвиняемым в убийстве Лащенко, получил неформальный статус "бродяги" и организовывал вымогательство с жителей Одессы несуществующих долгов, чтобы наполнить "воровской общак".

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