В Одесской области выявлен нелегальный цех по производству суррогатной алкогольной продукции.
Читайте такжеВ Днепре при употреблении «боярышника» умер молодой парень, его собутыльника госпитализировали (фото, видео)Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Измаильского пограничного отряда Игорь Перегняк, суррогатный алкоголь был обнаружен 23 декабря.
«Пограничники Измаильского отряда совместно с сотрудниками управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС в частных домовладениях и складских помещениях логистических компаний города Рени выявили суррогатный алкоголь и сигареты», - сообщил Перегняк.
В общей сложности, правоохранители изъяли более 3,6 тонны суррогатного алкоголя - спирт, коньяк и вино.
Кроме того, пограничники обнаружили оборудование для незаконного изготовления контрафактной продукции, 1,5-литровые пустые бутылки и пластиковые крышки, а также 1,5 тыс. пачек сигарет без акцизных марок.
Обыски проводили в рамках уголовного производства по ст. 204 ("незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров") Уголовного кодекса по поручению следователя ГФС.
Сейчас продолжаются следственные действия.
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