Одну военную оккупанты ранили в живот и руку, ее коллега пострадала от осколков и сейчас в тяжелом состоянии.

В военный госпиталь в Харькове доставили двух женщин-военных, раненых на передовой в зоне проведения ООС два дня назад.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Обе пострадавшие из Сумской области, служат по контракту. 47-летняя военная с огнестрельными ранениями живота и руки - в состоянии средней тяжести.

Ее коллега - в тяжелом состоянии, но стабильна. Во время вражеского обстрела тело женщины поразили осколки.

"Она прибыла к нам в сознании, дышала самостоятельно. Сейчас, когда выполняется оперативное вмешательство, конечно, она на искусственной вентиляции легких в медикаментозном сне. Однако сейчас нет таких факторов, что ей угрожают", - рассказывал руководитель хирургической клиники военно-клинического центра Северного региона Сергей Шипилов.

Пациентка уже перенесла несколько операций. Впереди будут еще хирургические вмешательства, в частности, врачи должны убрать осколок, застрявший в позвоночнике.

Ситуация на Донбассе

26 июля в результате обстрела из тяжелого артиллерийского вооружения со стороны российско-оккупационных войск пострадали семеро украинских военных: четверо получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы.

За сутки 27 июля в зоне ООС зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, с начала текущих суток - 3 нарушения "тишины".

Автор: Катерина Комолова