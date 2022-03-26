13 марта двое мужчин с автоматами угнали машину и по дороге расстреляли двух гражданских лиц, которые передвигались на легковом авто.

Полиция Киевщины задержала автоматчиков, расстрелявших гражданских в большой Дымерке.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, 13 марта двое мужчин с автоматами угнали машину и по дороге расстреляли двух гражданских лиц, которые передвигались на легковом авто.

Тогда полиция оперативно задержала одного из стрелков, им оказался 29-летний житель Большой Дымерки. Второго стрелка задержали на днях в Броварах.

Отмечается, что 30-летний ранее судимый выходец из Богдановки скрывался от полиции и ждал правоохранителей с гранатой в кармане.

"Убийцы будут наказаны по всей строгости закона", - подчеркнули в полиции.

Напомним, по данным МВД, ВСУ перешли в контрнаступление на Киевщине.

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