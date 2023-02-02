Охранники пытались не пустить работников бюро внутрь.

Работники Государственного бюро расследований в четверг, 2 февраля, наведались в Одесскую областную военную администрацию.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, охранники пытались не пустить работников бюро.

"ГБР прямо сейчас зашли в Одесскую военную администрацию. Будут новые аресты? Что интересно, охрана ОВА старалась не впустить ГБР в здание ОВА", – написал он.

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ГБР и ОВА пока не комментировали ситуацию. Днем ранее также появлялись сообщения о проведении следственных действий в ОВА.

Обыски в Одесской области

В среду, 1 февраля, генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что в Одессе разоблачен чиновник областной военной администрации на взятке суммой 40 тысяч долларов.

"Чиновник Одесской ОВА разоблачен на взятке в 40 тыс. долл. за махинации с землей", - сообщил Костин.

Вероятно, речь идет о сотруднике департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений.

В то же время местные Telegram-каналы сообщали, что следственные действия проводились на проспекте Шевченко – в здание Одесской областной военной администрации.

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