Ранение "свободовца" в Николаеве: в полиции рассказали подробности

Как установило следствие, перед тем, как произошел выстрел, мужчина разбирал травматический пистолет.

Во время осмотра квартиры активиста общественной организации, госпитализированного на Николаевщине с огнестрельным ранением, полиция нашла гранату и незарегистрированный пистолет травматического действия.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Следствием установлено, что вечером 10 июля пострадавший вместе с женой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении и употребляли алкогольные напитки. После 23:00 они вдвоем вернулись домой. Когда женщина была на балконе, муж разбирал травматический пистолет. Через некоторое время, по словам женщины, она услышала выстрел и увидела, что ее муж упал. После чего вызвала брата пострадавшего, вместе они обратились за помощью к медикам.

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В полиции добавили, что в квартире пострадавшего обнаружили помповое ружье, гранату Ф-1 и патроны к пистолету травматического действия, кобуру к пистолету. По данным разрешительной системы, гладкоствольное помповое ружье зарегистрировано на мужчину, отмечается в сообщении.

Кроме того, следствием установлено, что пострадавший хотел приобрести травматический пистолет, но не мог законно получить на него разрешение. «Однако пистолет каким-то образом получил. Пути поступления оружия и других причастных к этому лиц теперь будет устанавливать полиция»,- добавляют в полиции.

Следователи нашли пистолет и изъяли его. Полиция начала расследование уголовного производства по ст. 128 («Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что пострадавший находится в медицинском учреждении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июля, в полиции проинформировали, что на Николаевщине с огнестрельным ранением головы из пистолета травматического действия госпитализирован 33-летний местный житель - активист общественной организации.

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