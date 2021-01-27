Кроме этого, жертвой мошенников стала еще одна пожилая женщина.

Во Львове две пенсионерки отдали аферистам 51 тыс. грн. В частности, 91-летняя львовянка отдала 44 тыс. грн неизвестным, которые представились полицейскими, еще одна – 88-летняя местная жительница заплатила незнакомому мужчине 7 тыс. грн якобы за спасение сына, который попал в ДТП.

Читайте такжеВ киевском ТРЦ мошенник ловким движением обманул кассирш на крупную сумму и попал на видео"В полицию обратилась 91-летняя львовянка, которая рассказала, что 19 января около 20:00 в ее квартиру на ул. Коновальца пришли неизвестные, которые назвались работниками полиции и сообщили, что сын заявительницы, управляя автомобилем, сбил человека, а потому необходимо предоставить средства на лечение пострадавшего. Как установили правоохранители, неизвестные, злоупотребляя доверием, получили 44 тыс. грн», – сообщили в полиции области, передает zaxid.net.

Также в полицию обратилась 88-летняя львовянка и сообщила, что отдала неизвестным лицам 7 тыс. грн. Как установили полицейские, 21 января около 19:00 к пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что ее сын попал в ДТП, поэтому срочно нужны деньги. Через некоторое время он приехал в квартиру пенсионерки на ул. Краковский, где женщина передала ему 7 тыс. грн.

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Автор: УНИАН