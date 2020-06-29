Отстреливался от нападающего: во Львове произошла массовая драка

Полиция устанавливает причины массовой драки и стрельбы во Львове.

Во Львове произошла массовая драка со стрельбой, полиция устанавливает причины потасовки.

Об этом заявила руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

"28 июня в 1:47 получили вызов, что на улице Владимира Великого, 53, стрельба. Немедленно прибыли по адресу и обнаружили группу лиц, около 10 человек. Они указали на человека, который, по их словам, стрелял в них из предмета, похожего на пистолет, и показали одного раненого мужчину. У пострадавшего, 25-летнего мужчины, обнаружили рану в области живота, похожую на огнестрельную", - отметили в патрульной полиции Львова.

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Кроме того, по информации полиции, еще один человек получил повреждения головы, поцарапал руки и ноги, его одежда была разорвана.

У жилого дома правоохранители обнаружили группу людей, между которыми продолжался спор. Как стало известно, мужчина жестоко избил парня, который во время конфликта, защищаясь, открыл стрельбу из огнестрельного оружия. В результате парень ранил нападавшего.

Правоохранители вызвали "скорую", и обоих мужчин немедленно доставили в больницу. Врачи оказали первую помощь и убедились, что жизни и здоровью пациентов ничего не угрожает. После этого обоих виновников правоохранители сопроводили во Франковское отделение полиции города Львова для дачи объяснений.

На данный момент обстоятельства выясняются. На месте происшествия работали ТОР, ГСО и патрульные полицейские. Следователи изъяли гильзы из пистолета и у всех задержанных взяли анализы на содержание этанола в крови.

Как сообщал ранее УНИАН, в Одессе произошла массовая драка из-за неправильной парковки: полиции пришлось стрелять.

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