За такие действия ему может грозить до 12 лет тюрьмы.

Начальника курса Академии сухопутных войск во Львове, который бил и унижал курсантов, чтобы "научить" их дисциплине и порядку, арестовали с правом внесения более 908 тыс. грн залога.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, офицер более года таким образом "воспитывал" курсантов. Это происходило на территории академии во Львове и в казармах в одном из сел области.

Отмечается, что о таких "воспитательных методах" стало известно в марте этого года, тогда же было зарегистрировано уголовное производство.

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Следствие задокументировало применение силы в отношении четырех курсантов, которых преподаватель бил по голове и в разные части тела. Он наносил удары не только руками, но и прикладом оружия и ремнем.

"Недовольство офицера могли вызвать небрежно сложенные вещи или ошибки в журнале. Одного из курсантов он заставил есть сигареты перед другими, потому что тот опоздал на построение из-за курения. Поэтому "педагог" решил его проучить, заставив жевать несколько сигарет", - сообщает ГБР.

Офицеру сообщено о подозрении в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

По данным ГБР, незадолго до сообщения о подозрении фигурант был переведен на другую должность в одну из воинских частей во Львовской области.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 908,4 тыс. грн.

Создание военной полиции в Украине - детали

Министерство обороны Украины на днях призвало Верховную Раду безотлагательно рассмотреть законопроект о военной полиции, который 5 июня был снят с рассмотрения в парламенте.

В оборонном ведомстве отметили, что создание военной полиции является критически важным для обеспечения правопорядка в Вооруженных силах Украины. В частности, в части соблюдения стандартов НАТО и развития системы, которая обеспечит справедливость и эффективную защиту прав военнослужащих.

Отмечалось, что одним из приоритетов Министерства обороны Украины является создание всей вертикали военной юстиции: военной полиции, военной прокуратуры и военных судов.

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