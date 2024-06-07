В ведомстве напомнили о важности военной юстиции.

Министерство обороны Украины призвало Верховную Раду безотлагательно рассмотреть законопроект о военной полиции. Об этом сообщается в Telegram оборонного ведомства.

"Минобороны призывает народных депутатов определить приоритетным законопроект № 6569-д и вернуться к его рассмотрению после дополнительных консультаций. Специалисты МОУ совместно с Генштабом и Военной службой правопорядка готовы сотрудничать с депутатами для совершенствования этого важного документа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, создание военной полиции является критически важным для обеспечения правопорядка в Вооруженных силах Украины. В частности, в части соблюдения стандартов НАТО и развития системы, которая обеспечит справедливость и эффективную защиту прав военнослужащих.

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"Одним из приоритетов Министерства обороны Украины является создание всей вертикали военной юстиции: военной полиции, военной прокуратуры и военных судов. Это шаг, необходимый для укрепления обороноспособности нашей страны и обеспечения правопорядка в армии", - говорится в сообщении.

Военная полиция в Украине: что известно

Ранее народный депутат Ярослав Железняк информировал, что Верховная Рада 5 июня сняла с рассмотрения законопроекты №6569-д и 6570-д о создании в Украине военной полиции.

В то же время, 31 мая комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект о военной полиции №6569-д и сопроводительный законопроект №6570-д, который предусматривал внесение изменений в Кодекс об админправонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс.

Документы предусматривали право военной полиции:

временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автодорог;

останавливать и проводить поверхностную проверку транспорта, проверку у водителей документов на право пользования и управления авто;

проникать в жилище или в другое владение лица с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры - в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и на основаниях, предусмотренных законом.

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