Авария в Кривом Роге случилась на углу Никопольского шоссе и проспекта Металлургов.

В Кривом Роге Днепропетровской области столкнулись маршрутное такси и фура, пострадали 14 человек.

Серьезное ДТП в Кривом Роге произошло на углу Никопольского шоссе и проспекта Металлургов, говорится в Telegram-канале "СВОЇ".

По его данным, во время аварии не работал светофор, и водитель фуры должен был пропустить маршрутку, но не сделал этого, и произошло "ужасное столкновение"

"...столкнулись маршрутка №210 и фура... На месте сейчас патрульные, которые регулируют движение... Среди пострадавших водитель и 13 пассажиров автобуса", - отмечается в сообщении.

Напомним, 28 июля стало известно, что в Запорожье случилась ужасная авария - 30-летний мужчина за рулем автомобиля BMW влетел в припаркованные машины, которые задели проходивших мимо пешеходов.

В результате ДТП в Запорожье погибли два пешехода, а четверо оказались в больнице. Водитель иномарки был трезв, его задержали.

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