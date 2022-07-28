В результате аварии один пешеход погиб на месте происшествия.

В Запорожье 30-летний водитель автомобиля BMW влетел в припаркованные машины, которые задели проходящих мимо пешеходов.

Детали озвучили в полиции Запорожской области.

"Сегодня около 13 часов водитель BMW 1992 года рождения ехал по улице Европейской. Водитель резко изменил направление движения вправо и наехал на припаркованные пять автомобилей. В результате эти легковушки получили повреждения и столкнулись с группой людей, находившейся на обочине", - говорится в сообщении.

В результате аварии один пешеход погиб на месте происшествия. Еще пятеро граждан в возрасте от 25 до 50 лет, среди которых одна женщина, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

В больнице мужчина 1972 года рождения от полученных травм скончался. По данным экспертизы, водитель BMW был трезв. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как сообщал УНИАН, в Киеве двое "дельцов" хотели продать более десятка автоматов Калашникова с патронами.

Вас также могут заинтересовать новости: