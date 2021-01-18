После этого он выбросил собаку на улицу.

В Шевченковском районе Киева мужчина избил собаку в подъезде дома, полиция начала уголовное производство.

Читайте такжеВ Киеве мужчина жестоко избил щенка и выбросил на мороз (видео 18+)Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции. Отмечается, что в киевскую полицию обратился местный житель с заявлением об избиении бездомной собаки в подъезде дома.

"Инцидент произошел в подъезде многоэтажки в Шевченковском районе Киева. В социальные сети попало видео с камеры видеонаблюдения, на котором видно, что мужчина сначала избил собаку, а потом выбросил её на улицу", - говорится в сообщении.

Чтобы установить все обстоятельства правонарушения, оперативный дежурный направил на место происшествия следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции.

"По прибытии по указанному адресу правоохранители выяснили, что неизвестный взял животное с улицы несколько недель назад. Перед прогулкой с собакой мужчина избил ее, а потом и вовсе выбросил на улицу. Полицейские опросили свидетелей и установили личность правонарушителя. Им оказался киевлянин, 1987 года рождения", - говорится в сообщении.

По данному факту отдел дознания Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса ("жестокое обращение с животными"). Санкция статьи предусматривает штраф от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 51 тыс. грн) или арест на срок до 6 месяцев либо ограничение свободы на срок до 3 лет.

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Автор: Татьяна Поляковская