В Староконстантиновском районе Хмельницкой области автобус с 22 людьми занесло в сугробы.
Об этом сообщает областная ГСЧС в Facebook.
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Автопроисшествие произошло в полдень 12 февраля между селами Лажева и Баглаи.
"Немедленно к месту происшествия было направлено очередное отделение 19 Государственной пожарно-спасательной части г. Староконстантинов. По прибытию к месту происшествия, личным составом подразделения ГСЧС, с помощью инженерной техники, был извлечен из снежного заноса автобус", - говорится в сообщении.
Сначала спасатели вытащили из-под сугробов рейсовый автобус. Возвращаясь в подразделение, чрезвычайники между селами Баглай и Веснянка вытащили из снега еще один автомобиль, в котором находились 3 человека, из них — один ребенок.
Всего работники службы спасли 22 человека от переохлаждения, из них 15 – школьники.
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