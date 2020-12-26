Сейчас правоохранители проводят следственные действия.

Вблизи одного из кафе города Новая Каховка Херсонской области между военнослужащим и гражданскими лицами возникла ссора, переросшая в драку. В результате военнослужащему нанесены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Оперативного командования "Південь".

Сейчас правоохранители проводят следственные действия, а командир воинской части начал служебное расследование.

"В очередной раз командующий войск оперативного командования "Південь" отмечает неуклонное соблюдение военнослужащими воинской дисциплины в воинской части, так и за ее пределами", – говорят в командовании.

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Автор: УНИАН