Они были вынуждены его перекрасить.

В оккупированном Доброполье Скадовского района Херсонской области людей заставили перекрасить забор в цвета российского флага.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Крымский СМЕРШ", который занимается поиском и травлей людей с проукраинской и антивоенной позицией. Основателем канала являет крымский "Z-блогер" Александр Талипов.

"Село Доброполье, Херсонская область, "Крымский СМЕРШ" проводит перевоспитание ждунов. Несостоявшиеся "диверсанты" изъявили желание перекрасить желто-синий забор в цвета российского флага!" - говорится в сообщении.

Крымский СМЕРШ: что известно

В марте этого года оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости воссоздать контрразведку "Смерш" для борьбы с "пятой колонной".

В Telegram есть канал крымского "Z-блогера" Александра Талипова, в котором собирают информацию о проукраинских жителях оккупированного полуострова, после чего на них доносят в полицию.

Поводом для доноса может стать как антивоенное высказывание, так и любая символика в цветах украинского флага. После этого людей заставляют на камеру извиняться и благодарить "товарища майора" за помощь.

Участники обсуждений призывают к расправе над людьми, которые становятся героями публикаций.

Вас также могут заинтересовать новости: