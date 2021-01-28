Чиновник требовал у местного бизнесмена взятку за закрытие уголовного производства, связанного с присвоением средств при осуществлении предпринимательской деятельности.

Работника оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Харьковской области и посредника задержали за получение неправомерной выгоды в размере $20 тыс. от предпринимателя.

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Оперативные работники ГБР установили, что работник ДФС требовал у местного предпринимателя $20 тыс. за закрытие уголовного производства, связанного с присвоением средств при осуществлении предпринимательской деятельности.

Отмечается, что 27 января по требованию должностного лица пострадавший передал указанную сумму неправомерной выгоды посреднику. После чего оба фигуранта были задержаны в порядке ст. 208 УПК.

Проводятся обыски по месту работы и жительства правоохранителя и его сообщника. Решается вопрос о сообщении им о подозрении (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса) и применения мер.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Перевод: Светлана Макринская