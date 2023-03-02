Российские пропагандисты призывали бомбить украинскую инфраструктуру. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что подобные сообщения рассчитаны на внутреннего потребителя.
Он отметил, что пропагандисты пытаются задобрить россиян, потому что уже прошел год с начал полномасштабной войны в Украине и россияне начали задавать вопрос: "А за что мы воюем?".
"Здесь нужно что-то говорить обществу, даже предлагая такие бессмысленные идеи. И они говорят: "Мы еще не поднимали авиацию. Сейчас мы поднимем авиацию и как ударим бомбами". Никто не задается вопросом, смогут ли они залететь в воздушное пространство Украины. И когда в последний раз самолеты РФ залетали в глубь нашей территории? Если они попытаются это сделать и будут большие потери авиационного парка, тогда они будут задавать такие вопросы. Тогда снова (россияне - УНИАН) будут писать в соцсетях, что их генералы – дураки, и надо кого-то расстрелять. А сейчас лозунги. Россия это, как и СССР, – страна лозунгов", – подытожил эксперт в интервью ТСН.
Ситуация на фронте - что известно
28 февраля Генштаб сообщил, что украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения российских войск, а подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники РФ и позициям ЗРК оккупантов.
Всего за февраль 2023 года ликвидировали 21,5 тысяч военных РФ. По словам военно-политический экспорт Александра Коваленко, март 2023 года должен продемонстрировать рекордные потери врага в захватнической войне.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 1 марта 2023 года украинские военные уничтожили 149 890 российких солдат.