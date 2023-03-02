Олег Жданов отметил, что пропагандисты пытаются задобрить россиян.

Российские пропагандисты призывали бомбить украинскую инфраструктуру. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что подобные сообщения рассчитаны на внутреннего потребителя.

Он отметил, что пропагандисты пытаются задобрить россиян, потому что уже прошел год с начал полномасштабной войны в Украине и россияне начали задавать вопрос: "А за что мы воюем?".

"Здесь нужно что-то говорить обществу, даже предлагая такие бессмысленные идеи. И они говорят: "Мы еще не поднимали авиацию. Сейчас мы поднимем авиацию и как ударим бомбами". Никто не задается вопросом, смогут ли они залететь в воздушное пространство Украины. И когда в последний раз самолеты РФ залетали в глубь нашей территории? Если они попытаются это сделать и будут большие потери авиационного парка, тогда они будут задавать такие вопросы. Тогда снова (россияне - УНИАН) будут писать в соцсетях, что их генералы – дураки, и надо кого-то расстрелять. А сейчас лозунги. Россия это, как и СССР, – страна лозунгов", – подытожил эксперт в интервью ТСН.

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Ситуация на фронте - что известно

28 февраля Генштаб сообщил, что украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения российских войск, а подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники РФ и позициям ЗРК оккупантов.

Всего за февраль 2023 года ликвидировали 21,5 тысяч военных РФ. По словам военно-политический экспорт Александра Коваленко, март 2023 года должен продемонстрировать рекордные потери врага в захватнической войне.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 1 марта 2023 года украинские военные уничтожили 149 890 российких солдат.

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