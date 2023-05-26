Во время оккупации города мужчина принимал участие в незаконных задержаниях местных жителей.

12 лет тюрьмы получил коллаборант из Купянска Харьковской области, который стал псевдоправоохранителем при оккупационной власти.

Как сообщила Служба безопасности Украины, 32-летний житель Купянска добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

За это его назначили в ряды созданного агрессором "управления мвд Харьковской области". Там он вошел в состав так называемого "взвода патрульной службы".

Видео дня

На этой "должности" коллаборант патрулировал улицы города и принимал участие в незаконных задержаниях местных жителей.

Каждое такое задержание человека он "оформлял" под надуманными предлогами, а затем "отчитывался" об этом перед руководством оккупационного органа.

Сотрудники СБУ задержали коллаборанта в сентябре 2022 года во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах области.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ему 12 лет тюрьмы.

Суды над коллаборантами в Украине-актуальное

Ранее Харьковская областная прокуратура сообщила, что в Харькове будут судить коллаборантку, которая добровольно согласилась на сотрудничество с россиянами и собиралась учить украинских детей по стандартам образования РФ. Ей грозит до 10 лет заключения. Во время оккупации Купянская женщина решила сотрудничать с оккупантами и добровольно заняла должность "заместителя начальника" в оккупационном отделе образования.

Обвинительный акт в отношении 45-летней женщины по фактам коллаборационной деятельности (ч. 3, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины) направлен в суд.

На деоккупированных территориях проводятся стабилизационные мероприятия и задержания предателей, коллаборантов, которые добровольно пошли на сотрудничество с врагом, помогали оккупационным властям.

Вас также могут заинтересовать новости: