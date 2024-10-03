Во время обыска у женщины был изъят мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Преподавательница одного из университетов Харькова корректировала российские удары по городу. Информатора ФСБ разоблачила Служба безопасности Украины – ее задержали.

Как рассказали в спецслужбе, женщину ФСБ привлекла к сотрудничеству летом этого года. Она обходила Харьков и прилегающие территории и пыталась узнать расположение укрепрайонов и опорных пунктов Сил обороны.

"Особое внимание она обращала на места наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ. Также информатор отслеживала маршруты движения военных колонн в направлении передовой", – добавили в СБУ.

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После этого агент отправляла полученные данные своему куратору в анонимный чат – она указывала координаты военных объектов на гугл-картах и добавляла к ним текстовое описание.

"Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российского информатора, задокументировали ее преступления и задержали в собственном доме. Во время обыска у нее изъят мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ", – говорится в сообщении.

Задержанной сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ). Сейчас женщина находится под стражей без права внесения залога. Злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы.

Агентура РФ в Украине

В сентябре украинские спецслужбы разоблачили агентурную сеть элитного подразделения ФСБ РФ в Киеве. Она состояла из 4 человек, а координировал ее бывший народный депутат от запрещенной "Партии регионов".

Одной из задач сети был сбор данных об украинских деятелях, которые "интересовали" российскую спецслужбу. Среди тех, на кого российские спецслужбы готовили заказное убийство, был украинский журналист Дмитрий Гордон.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что очистка ГУР от сотрудников, лояльных к России, все еще продолжается. Он отметил, что предатели из разведки сбежали сами, а с агентами еще работают.

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