Этот бывший депутат Запорожского горсовета в 2001 году уже был приговорен к 6 годам тюрьмы за планирование госпереворота в Украине.

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил экс-депутат-коммунист, который наводил российские ракеты на Запорожье.

Согласно сообщению СБУ, именно по его координатам россияне осуществили серию воздушных ударов по городу в апреле-мае 2022 года. Тогда в результате вражеских обстрелов погибли 3 местных жителей. Также было разрушено 30 частных домов и повреждено одно из промышленных предприятий региона.

Контрразведчики СБУ задержали российского агента в мае 2023 года. По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет тюрьмы.

Видео дня

Как отмечают в СБУ, злоумышленником является бывший депутат-коммунист Запорожского горсовета, которого в 2001 году приговорили к 6 годам тюрьмы за планирование государственного переворота в Украине.

В конце 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для сбора разведданных о местах расположения ВСУ и оборонных заводов Украины. Чтобы выполнить вражеское указание, предатель "втемную" выспрашивал нужную ему информацию у бывших однопартийцев. Затем агент лично выезжал на местность, где проводил скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов. Полученные сведения передавал в ФСБ через популярный мессенджер с подробным описанием потенциальной цели и прилегающей местности.

На основании собранных доказательств суд признал экс-депутата виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Суды над предателями в Украине

В 2001 году Черниговский областной суд вынес приговор по делу двух так называемых мятежников, которые, согласно заявлениям Службы безопасности Украины, планировали государственный переворот и изменение конституционного строя в Украине. Обвиняемым Валентину Булахову и Юрию Петровскому инкриминировали также захват Чернобыльской АЭС, подрыв плотин Киевского водохранилища и планы похищения Президента Украины. Булахов, который признал свою вину, приговорен к 3 годам условно, а Петровский - к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Петровский также был лишен звания майора.

В Днепре объявили приговор предателю, который готовил удары по военным объектам области и предприятиям энергетики. В СБУ говорят, он наводил российские ракеты на Приднепровскую ТЭС и отслеживал украинские системы противовоздушной обороны. Мужчину задержали в январе прошлого года, когда он как раз проводил разведку.

Вас также могут заинтересовать новости: