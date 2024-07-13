'Работы еще много': Буданов ответил, очистили ли ГУР от предателей и агентов РФ

По словам главы ГУР, предатели из разведки сбежали сами, а с агентами еще работают.

Очистка Главного управления разведки от сотрудников, лояльных к России, все еще продолжается.

Об этом в интервью NV заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он признал, что в 2007 году, когда он пришел работать в разведку, то, кто является врагом Украины, было "абстрактным" вопросом.

"Связи с Россией у украинских спецслужб тогда были крепкие, РФ многое здесь контролировала", - сказал глава ГУР.

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По словам Буданова, последний визит главы Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ в Киев состоялся в 2013 году, перед Революцией Достоинства.

"Есть враги, а есть предатели, враги сами ушли почти все, как раз после событий Майдана. По предателям работаем, работы еще много", - сказал Буданов, комментируя очищение ГУР от сотрудников, враждебных к Украине.

Шпионы ФСБ в Украине

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили агента ФСБ, который, отбывая наказание в исправительной колонии Львовщины, способствовал в подготовке воздушной атаки РФ на военную и критическую инфраструктуру области.

Среди основных целей оккупантов были пункты транзитного базирования тяжелого вооружения ВСУ и местные теплоэлектростанции.

В прошлом году Служба безопасности Украины обнаружила 47 агентурных сетей, в рамках которых действовали предатели и вражеские агенты. Больше всего предателей выявлено среди служителей церкви.

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