Предварительно установлено, что, вероятно, произошел взрыв газовоздушной смеси в однокомнатной квартире на пятом этаже.

В городе Каменское Днепропетровской области сегодня произошел взрыв в одной из квартир на пятом этаже жилого пятиэтажного дома. Пострадали два человека, в том числе подросток.

Читайте такжеВ Павлограде в результате пожара в общежитии пострадали три человека (фото)Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области. «30-го января в 11:37 поступило сообщение о взрыве в пятиэтажном жилом доме по улице Матросова Южного района города Каменское», - говорится в сообщении.

По прибытию к месту вызова спасатели предварительно установили, что, вероятно, произошел взрыв газовоздушной смеси в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного панельного дома. Взрывом разрушена стена между квартирами, выбиты стекла в окнах и двери. Разрушений несущих конструкций не обнаружено.

«В результате взрыва пострадали два человека, из них один ребенок, а именно: мужчина, 1991 года рождения, в однокомнатной квартире, где произошел взрыв; и парень, 2004 года рождения, в двухкомнатной соседней квартире. Спасатели с помощью мягких носилок вынесли по лестнице мужчину из однокомнатной квартиры. До прибытия пожарно-спасательных подразделений ребенка спасли соседи», - отметили в ГУ ГСЧС.

Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи. Подъезд отключен от газоснабжения.

Причина взрыва устанавливается.

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Автор: Тамара Отовская