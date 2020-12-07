Коммунальщики насчитали более 300 тыс. грн убытков \ скриншот с видео
В Днепре школьники в возрасте от 12 до 14 лет забросали камнями транспорт, припаркованный под открытым небом на территории коммунального предприятия.
Читайте такжеВ Кривом Роге в доме на ребенка обрушился потолок: девочку спасли (фото)Как говорится в сюжете ТСН, задержать и передать полиции удалось двоих из восьми несовершеннолетних хулиганов. Остальных в настоящее время разыскивают. В общем, ребята успели повредили окна в четырех троллейбусах. Коммунальщики насчитали более 300 тыс. грн убытков.
В Днепре полиция разыскивает несовершеннолетних хулиганов, которые разбили троллейбусы
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