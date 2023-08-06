Стрелка задержали в одном из домов, где он скрывался, при нем было охотничье ружье.

В Черкассах задержали мужчину, который устроил стрельбу и ранил правоохранителя.

Как говорится в сообщении Нацполиции, около полуночи в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов по ул. Ломоносова в городе Черкассы происходит стрельба.

"Когда на место происшествия прибыли правоохранители, злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону полицейских, ранив одного из них. В свою очередь спецназовец применил табельное огнестрельное оружие и ранил стрелка в ногу. Для его задержания провели полицейскую спецоперацию: стрелка задержали в одном из домов, где он скрывался. Кроме этого, у подозреваемого правоохранители изъяли охотничье ружье", - раскрыли детали в Нацполиции.

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Злоумышленником оказался 38-летний черкащанин. Следователями Черкасского РУП Главного управления Нацполиции в Черкасской области злоумышленнику объявлено о подозрении по ст. 348 Уголовного кодекса ("угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа"). Подозреваемому грозит от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Случаи стрельбы в Украине

В Украине время от времени происходят случаи стрельбы. Так, 25 июля в центре Одессы произошла стрельба, из-за чего в городе вводился полицейский план "Сирена". Правоохранители установили, что неизвестные, предварительно из травматического оружия, открыли огонь по автомобилю "БМВ", а затем на двух автомобилях начали его догонять. В результате, в этом районе механическим повреждениям подверглись несколько припаркованных автомобилей.

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