В Бердянске мужчина убил женщину и спрятал труп в холодильнике

Злоумышленник пытался скрыть следы преступления, спрятав труп в холодильнике на крыше пристройки многоэтажного дома

В Бердянске Запорожской области мужчина убил женщину, а ее труп спрятал в бытовом холодильнике.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Как сообщается, правоохранители установили личность умершей. Ею оказалась местная жительница 1952 года рождения. Согласно предварительным данным, смерть наступила в результате полученных телесных повреждений.

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«Работники сектора криминальной полиции, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в течение нескольких часов установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался ранее судимый уроженец Черкасской области, 1985 года рождения. Полицейские выяснили, что злоумышленник арендовал квартиру совместно с потерпевшей. В конце апреля во время совместного распития спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры фигурант нанес женщине телесные повреждения в область головы и туловища. От полученных травм, 2 мая, женщина умерла. После чего правонарушитель пытался скрыть следы преступления, спрятал труп в холодильнике на крыше пристройки многоэтажного дома», - рассказал начальник Бердянского отдела полиции Сергей Дружиненко.

Сегодня злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Также сегодня в Бердянском горрайонном суде решается вопрос относительно избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно санкции инкриминируемой статьи, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.