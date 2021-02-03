В пункте пропуска «Гоптовка» (Харьковская обл.) задержана жительница Запорожья за попытку контрабанды пяти старинных икон в Россию.
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Об этом в Facebook сообщил представитель
Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области Сергей Левченко.
Согласно предварительным данным следствия, жительница Запорожья, которая занимается скупкой и продажей антиквариата, пыталась нелегально перевезти в РФ пять икон, датированных XIХ веком. Своих зарубежных клиентов она подыскала через Интернет, на специализированном сайте.
«Правоохранители задержали перевозчика «товара» в пункте пропуска «Гоптовка» при попытке незаконной переправки культурных ценностей, которые были спрятаны в багаже», - говорится в сообщении.
Отмечается, что изъятые предметы старины направлены на соответствующие экспертизы.
По данному факту следователи органов безопасности начали уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса ("контрабанда").
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