Повышенный уровень опасности объявлен и по территории Киевской области.

На вторник, 30 июля, в Киеве объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, непогода будет бушевать и по территории Киевской области.

"30 июля порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают в Укргидрометцентре. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода в Киеве и области - прогноз на 30 июля

Сегодня на Киевщине ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь.

Ветер будет северо-западный 7-12 м/с, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура по области ожидается на уровне 20°...+25°, а в Киеве столбики термометров покажут +20°...+22°.

Циклон в Украине - что известно

По словам синоптика Игоря Кибальчича, на погоду Украины на этой неделе будет влиять циклон из Балтии и холодный воздух из Скандинавии. Из-за них в Украине пройдут дожди и существенно усилится ветер северо-западного направления. Также произойдет заметное похолодание во всех областях.

Со второй половины недели, по данным Кибальчича, температура начнет расти. Уже на выходных снова будет жара, преимущественно в южных и восточных регионах.

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