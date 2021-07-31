Милованов в результате удара получил повреждение левой брови.

Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк на праздновании своего дня рождения подрался с советником главы ОПУ Тимофеем Миловановым.

Об этом сообщает "УП".

Все началось с того, что Милованов и Данилюк начали ссориться и отошли в сторону для разговора. Впоследствии Данилюк попросил Милованова оставить празднование его дня рождения.

"Тебе вспомнить, как ты во времена Януковича работал?"- Милованов обратился к Данилюку.

Сообщается, что после этих слов бывший секретарь СНБО ударил Милованова в лицо.

При этом он назвал его "подонком" и сказал, что "с первых дней был на Майдане".

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Их разняли депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак, который забрал Милованова с праздника.

Милованов в результате удара получил повреждение левой брови.

Позже Тимофей Милованов в комментариях под постом журналиста Василия Апасова подтвердил факт драки, назвав ее при этом "активной фазой дебатов". Также он назвал Данилюка "неадекватным".

Как сообщал УНИАН, 29 июля конкурсная комиссия не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора Бюро экономической безопасности – не подошел диплом Университета Индианы. Глава этой комиссии - Милованов.

Автор: Олег Давыгора