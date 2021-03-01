Что делала девушка посреди дороги и кто она - неизвестно.

В понедельник, 1 марта, в Виноградове на Закарпатье очевидцы заметили полуобнаженную девушку, которая средь бела дня шла посреди дороги босяком.

Фотографию активно обсуждают в Facebook-группе "Виноградов сегодня — местные дискуссии, события, ракурсы (Валиция)".

Там упомянули, что девушку видели ближе к обеду на улице Коммунальной.

"Видела ее сегодня на Вакарова, шла почти посередине улицы, всем улыбалась, выглядела пьяной", - написала Светлана Крьока.

"Боже, люди добрые, не насмехайтесь, а сделайте по-человечески - вызовите полицию или сами поговорите, чтобы с ней не было", - прокоментировала Юлия Михайловна.

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"Важно не остановиться. И еще более важно - помочь, чтобы там не было. Быть равнодушными - нет", - подчеркнул Омелян Лиховид.

"Я думаю, если бы с ней что-то случилось, то сама бы искала помощь, или пряталась бы, а не шла по главной дороге. Была пьяная..." - предполагает Ганка Дели.

"Почему не остановились и не помогли, кто это видел", - добавила Диана Мокар.

В пресс-службе полиции Закарпатскои области ТСН.ua сообщили, что к правоохранителям никаких обращений по этому инциденту не поступало.

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Автор: Денис Прядко