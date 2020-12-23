В столице зафиксировали 278 аварий на дорогах: погибших нет, но три человека травмированы.

В Украине с начала суток и по состоянию на 18:00 произошло уже более тысячи ДТП, в которых погибли 13 человек.

Об этом сообщила Патрульная полиция Украины в Telegram-канале, информируя о ситуации на дорогах в связи с ухудшением погодных условий.

«На территории Украины – всего 1049, из которых 56 сообщений о ДТП с погибшими и/или травмированными, в результате чего 13 человек погибли и 64 травмированы», - отмечает полиция.

Читайте такжеВ Киеве водитель совершил два ДТП и открыл стрельбу по копам: сейчас он в больнице (фото, видео)

Также сообщается, что на территории Киева зафиксировано сегодня 278 аварий на дорогах, в результате чего три человека травмированы.

Непогода в Украине: что известно

23 декабря дороги от снега в столице чистят более 370 единиц спецтехники. По данным Украинского гидрометцентра, к вечеру снег в Киеве перейдет в дождь.

По состоянию на 13:00 было известно о более 500 ДТП в Украине.

В четверг в столице прогнозируют плюсовую температуру воздуха и пасмурную погоду.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая