В Патрульной полиции отметили, что за сутки в Киеве на линию 102 поступило 503 сообщения о ДТП.

Сегодня ночью из-за осложнения погодных условий на Гаванском мосту столкнулись автомобили Mercedes и Subaru.

Читайте такжеНепогода в Киеве: на Русановке водитель авто не справился с управлением и вылетел с дороги, есть жертвы (фото)Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Киева в соцсети. В сообщении отмечается, что в результате ДТП есть пострадавшие.

"Устанавливать обстоятельства произошедшего будут следователи", - говорится в сообщении.

Кроме этого в Патрульной полиции отметили, что за сутки в Киеве на линию 102 поступило 503 сообщения о ДТП. Из которых 7-сообщений о ДТП с погибшими или травмированными. В результате ДТП погибли 2 человека и 6 травмированы.

"Вместе с тем, наблюдается уменьшение «нарушений скорости», которые зафиксированы в автоматическом режиме. Вчера камеры зафиксировали всего 3075 и это рекордно низкий показатель", - говорится в сообщении.

Непогода в Киеве

Осложнение погодных условий в Киеве и области началось вчера во второй половине дня, когда начался дождь при минусовой температуре (до 2 градусов мороза). Дождь мгновенно замерзал, образуя ледяную корку. В результате произошло обледенение тротуаров и дорог. Из-за этого в столице произошли многочисленные ДТП. Люди из офисов едва смогли добраться домой.

В Киевской области из-за непогоды ограничивали движение грузовиков и автобусов на время обработки дорог солью.

Сегодня из-за обледенения столицу сковали масштабные пробки. Произошли многочисленные ДТП.

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Автор: Ирина Погорелая